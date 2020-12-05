В Марокко число заражений коронавирусом превысило 376 тысяч

В Марокко за сутки коронавирусом заразились 4 тысячи человек, что увеличивает общее число случаев до 376 тысяч. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

За последние 24 часа выздоровели 3,8 тысячи, умерли 48 пациентов. В стране вылечились 327 тысяч, погибли 6,1 тысячи человек.

3 декабря правительство Марокко в девятый раз продлило режим чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 66 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

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