В Петербурге задержали политолога Соловья

Политолог Валерий Соловей был задержан в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в Telegram.

«Я был задержан со своими сторонниками в городе Санкт-Петербурге», — написал он.

Соловей также опубликовал видео, где видно уезжающий автомобиль с надписью «Полк ППСП ГУ МВД России», на котором, как сообщается, увезли политолога. Позже он сообщил, что все еще сидит в машине.

Отмечается, что Соловья задержали «за нарушение масочного режима». Политолог подчеркнул, что он «просто гулял».

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