Португальцам запретили навещать родственников в других регионах на Новый год
В Рождество португальцы смогут посетить родственников и друзей в других регионах, но на Новый год сделать этого будет нельзя. Об этом сообщил премьер страны Антониу Кошта, пишет РИА «Новости».
С 13 по 26 декабря, то есть в рождественские праздники, граждане смогут перемещаться между муниципалитетами. В ночь на 24 декабря ночью на улицах смогут находиться только путешествующие, в ночь на 25-е число комендантский час наступит в 2.00, рестораны будут работать до 1.00. 26 декабря рестораны будут открыты до 15.00, а комендантский час наступит в 23.00.
Кошта призвал всех празднующих вместе «осознавать риски» и избегать «проводить долгое время без маски».
В Португалии коронавирусом заразились 318 640, выздоровели 240 203, погибли 4 876 человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 66 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.
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