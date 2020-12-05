Онкологи рассказали, как определить рак по смеху

Проявление рака легких иногда можно заметить при смехе. Об этом пишет Daily Express.

Американское общество онкологов считает, что на ранних стадиях рак легких обычно протекает бессимптомно, из-за этого очень важно обнаружить первые признаки.

Распространенным симптомом болезни, считают врачи, является боль в груди во время смеха. Она может указывать на закупорки в легких, скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли и становиться сильнее при глубоком дыхании и кашле.

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