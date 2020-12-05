Онкологи рассказали, как определить рак по смеху
Максимс Краюшкинс
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Проявление рака легких иногда можно заметить при смехе. Об этом пишет Daily Express.
Американское общество онкологов считает, что на ранних стадиях рак легких обычно протекает бессимптомно, из-за этого очень важно обнаружить первые признаки.
Распространенным симптомом болезни, считают врачи, является боль в груди во время смеха. Она может указывать на закупорки в легких, скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли и становиться сильнее при глубоком дыхании и кашле.
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