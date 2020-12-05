В РПЦ назвали неуместным ограничение числа людей на службах в Петербурге

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал неуместным ограничение числа людей на богослужениях в Петербурге, передает РИА «Новости».

«Сейчас другая эпидемическая обстановка, чем весной, когда система здравоохранения была не готова к эпидемии. Принятые меры и весной вызвали смущение и сомнение многих прихожан, а сейчас и вовсе несоразмерны и неуместны», — сказал он.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил о сокращении участников числа публичных мероприятий до 50 человек, в том числе и богослужений. В настоящий момент администрация города ожидает соответствующее постановление РПЦ.

Весной 2020 года в Церкви ужесточили санитарные правила, обязали прихожан, духовенство и сотрудников носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию в храмах. Также был введен особый порядок исповеди, причасти и помазания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РПЦ рекомендует закрывать монастыри в регионах со сложной эпидобстановкой