Задержаны 3 подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех мужчин, подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.

Отмечается, что в ходе допроса мужчины дали следователю признательные показания. Они рассказали, что убийство было совершено в результате конфликта из-за претензий, высказанных погибшими по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачного участка.

В пятницу, 4 декабря, в сгоревшем частном доме под Волоколамском были найдены тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Возле дома стояла сгоревшая машина. Следователи завели дело по статье «убийство».

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