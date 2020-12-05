В Роспотребнадзоре описали отличия повторного заражения от рецидива COVID-19

Для доказательства повторного заражения коронавирусом нового типа необходимо проводить исследование геномов выделенных вирусов, рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев «Российской газете».

Так, отличием повторного заражения от рецидива первичного заболевания является наличие выраженных различий в геномах штаммов вирусов, отметил Лебедев.

При этом эксперт подчеркнул, что даже наличие антител не всегда означает наличие иммунитета к коронавирусу. Он пояснил, что многие тесты определяют антитела, свидетельствующие о перенесенной инфекции. Однако для подтверждения иммунитета необходимо доказать наличие антител, обладающих защитной функцией.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 42 тысяч – с летальным исходом.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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