СК проводит проверку после дебоша в самолете Владивосток – Красноярск

Следователи начали проверку после дебоша на борту самолета, выполнявшего рейс Владивосток – Красноярск, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Дарью Немцеву.

По данным МВД, дебош на борту воздушного судна устроил пьяный пассажир.

Нарушитель был снят с самолета и доставлен в полицию, глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о дебошире.

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