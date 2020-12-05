Отдел полиции пытались поджечь под Красноярском

Злоумышленник пытался поджечь отдел полиции в селе Шалинское Красноярского края, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы регионального управления МВД России Владимира Юрченко.

Нарушитель бросил в здание отдела бутылку с зажигательной смесью, однако огонь удалось оперативно потушить, рассказал Юрченко.

В результате инцидента никто не пострадал, злоумышленник был задержан, указано в сообщении. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа, туда прибыл глава регионального главка МВД Александр Речицкий.