Российский теплоход сел на мель в Астраханской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Следовавший в Иран теплоход «Порт-Оля 2», на борту которого находились 14 членов экипажа, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале, рассказали в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал, корпус судна не получил повреждений, указано в сообщении.

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