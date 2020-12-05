Теплоход сел на мель в Астраханской области
Полина Рутковская
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Российский теплоход сел на мель в Астраханской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС России.
Следовавший в Иран теплоход «Порт-Оля 2», на борту которого находились 14 членов экипажа, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале, рассказали в ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал, корпус судна не получил повреждений, указано в сообщении.
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