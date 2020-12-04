Скончалась старейшая жительница Петербурга

В Санкт-Петербурге скончалась старейшая жительница города Клавдия Селюженок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Невского района города.

На момент смерти ей было 108 лет.

Как рассказал представитель администрации, старейшая жительница Петербурга умерла в среду, 2 декабря. По его словам, в ноябре женщине исполнилось 108 лет.

Собеседник агентства отметил, что Селюженок, родившаяся еще при императоре Николае II, пережила блокаду Ленинграда. Как передает ТАСС женщина также была награждена медалью «За оборону Ленинграда». Она на протяжении многих лет работала на заводе «Арсенал».