Эксперт назвал провокацией перестрелку на границе России и Украины

Попытка прорыва трех вооруженных людей с Украины в Россию является провокацией. Об этом НСН заявил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров.

По словам эксперта, этот инцидент необходимо воспринимать как часть подготовки Украины к военным действиям.

Гончаров считает, что Киев планирует взять под контроль территории, которые «отказываются ему подчиняться».

Полковник пояснил, что вооруженные люди хотели узнать, как охраняется российская граница.

Ранее стало известно, что трое вооруженных мужчин пытались прорваться в Россию. Один из них погиб в перестрелке с российскими силовиками, другие скрылись на территории Украины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Один погиб, двое скрылись: границу России пытались прорвать из Украины

— Госпогранслужба Украины оценила данные о стрельбе на границе с Россией

— Три вооруженных человека пытались прорваться в Россию с Украины