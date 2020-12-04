Пять тысяч человек записались на прививку от коронавируса за пять часов в первый день регистрации. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«За первые пять часов на прививку записалось пять тысяч человек», — написал Собянин.

Среди записавшихся врачи, соцработники и учителя, то есть те, кто больше всего рискует здоровьем сегодня.

В Москве коронавирусом заразились 632 057, выздоровели 478 724, погибли 9 203 человека.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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