Годовалого ребенка выбросили из окна в Новой Москве

В Новой Москве годовалого ребенка выбросили из окна, пишет РЕН со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в поселении Внуковское. На место выехали следователи и медики.

В квартире, предположительно, находились мать ребенка и ее подруга. О состоянии ребенка не сообщается.

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