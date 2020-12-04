Годовалого ребенка выбросили из окна в Новой Москве
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Новой Москве годовалого ребенка выбросили из окна, пишет РЕН со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел в поселении Внуковское. На место выехали следователи и медики.
В квартире, предположительно, находились мать ребенка и ее подруга. О состоянии ребенка не сообщается.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Отряхнулась и пошла: как выпала из окна девочка в Томске
— В Подмосковье 11-месячный ребенок выпал из окна в многоквартирном доме
— Мужчина выбросил из окна сына своей сожительницы в Петербурге