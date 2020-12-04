Врач рассказал, как избежать заражения COVID-19 внутри семьи

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что если кто-то в семье заразился коронавирусом, то не обязательно им переболеют все ее члены. Об этом сообщает радио Sputnik.

Это связано с тем, что из заражающихся COVID-19 болеет очень небольшая часть. Соотношение составляет примерно 1:20 или 1:50.

Специалист пояснил, что член семьи с выявленным коронавирусом должен находиться в отдельной комнате, регулярно мыть руки, носить маску и иметь отдельную посуду.

Общественными местами помещения в таком случае можно пользоваться лишь после дезинфекции.

«У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются», — пояснил Болибок.

Он призвал соблюдать простые правила предосторожности, в таком случае, по словам иммунолога, заражения удастся избежать.

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