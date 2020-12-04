В Москве началась запись на вакцинацию от коронавируса

В Москве 4 декабря стартует запись на вакцинацию от коронавируса первоочередников.

Запись будет производиться на портале mos.ru.

Первыми вакцину получат медики, врачи и социальные работники. Жителям столицы прививку будут делать российской вакциной «Спутник V».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге анонсировал открытие записи на вакцинацию от коронавируса. Пункты, где можно будет сделать прививку от COVID-19, откроются уже 5 декабря.

За все время пандемии в России выявлено более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 41 тыс. — с летальным исходом. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова заявила о напряженной ситуации с COVID-19 в России

— Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

— Число умерших от коронавируса в мире превысило 1,5 млн