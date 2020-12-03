Кипр откроет границы для россиян с 1 марта

Власти Кипра откроют границы для россиян с 1 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Там также отмечается, что Россия, Украина, Белоруссия и ряд других стран вошли в красный список по заболеваемости коронавирусом.

Это означает, что россияне при поездке на Кипр должны будут сдавать два ПЦР-теста на инфекцию. Один — за 72 часа до вылета, другой — в аэропорту прилета.

Весной Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.

На сегодняшний день россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Южную Корею и на Мальдивы.

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