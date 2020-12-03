МФТИ не являлся основным местом работы арестованного за госизмену россиянина

Московский физико-технический институт (МФТИ) не является основным местом работы арестованного по подозрению в государственной измене россиянина Анатолия Губанова, заявил ректор учебного заведения Николай Кудрявцев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам ректора, ученый преподает в МФТИ «на три сотых ставки». При этом Кудрявцев предположил, что основным местом работы Губанова является Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал Губанова до 2 января следующего года по подозрению в государственной измене.

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