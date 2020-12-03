В Москве не будут вводить дополнительные ограничения в новогодние праздники

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные власти не планируют вводить дополнительных ограничений на работу кафе, баров и ресторанов во время новогодних праздников.

«На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно, и такой вопрос мы сейчас не рассматриваем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-мэр выразил надежду, что при соблюдении текущих ограничений не произойдет роста заболеваемости и заполняемости коечного фонда.

В настоящее время работа предприятий общественного питания в Москве осуществляется с 06.00 до 23.00.

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