Собянин объявил об открытии 4 декабря записи на вакцинацию от коронавируса

В пятницу, 4 декабря, открывается запись на прививку от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, Москва готова к вакцинации: подготовлены специальные помещения, рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Сами прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, а персонал прошел специальное обучение.

Уточняется, что записаться на прививку пока могут только несколько категорий граждан: медики, учителя и работники городских социальных служб.

Дата начала вакцинации (4 декабря) согласована с правительством. Прививочные пункты начнут работать с 5 декабря.

За прошедший день в Москве выявили 7 750 случаев коронавируса. Всего в столице подтверждено 625 189 случаев инфицирования, выздоровели 471 833 пациента, скончались 9 126.

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