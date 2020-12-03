Власти Петербурга просят не приезжать туристов на Новый год

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин попросил туристов не приезжать на Новый год в этом году. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нам предстоят праздники, и предстоят каникулы. Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. <...> Не надо в этом году к нам приезжать», — сказал он.

Так, власти снизят туристическую привлекательность города в период новогодних праздников. с 25 по 9 декабря и с 4 января по 10 ноября предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 6.00 до 19.00. С 30 декабря по 3 ноября работа кафе, ресторанов, столовых будет полностью приостановлена, предприятия общественного питания смогут работать только на вынос.

Кроме того, с 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры и иные организации исполнительских искусств.

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