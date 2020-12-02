Испанцы смогут отмечать Рождество и Новый год до 01.30

Власти Испании объявили об ограничениях по коронавирусу, которые будут действовать в Рождество и Новый год: отмечать праздники можно до 01.30 и только с самыми близкими родственниками и друзьями, но не более чем вдесятером. Об этом объявила глава минздрава Сальвадор Илья, пишет РИА «Новости».

«В рождественскую ночь, новогоднюю ночь, то есть 24, 25 декабря, 31 декабря и 1 января, будут действовать ограничения на собрания группами до десяти человек. Ограничение на передвижение будет с 01.30», — сказал Илья.

По его словам, в Рождество и Новый год «все остаются дома, празднуют со своими и избегают ненужного передвижения». Илья напомнил, что Испания уже «приложила много усилий, чтобы перегнуть кривую заражений», поэтому слишком «многое поставлено на карту».

В Испании коронавирусом заразились 1 665 775, скончались 45 784 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 64,3 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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