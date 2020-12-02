Беглов призвал петербуржцев не посещать людные места без необходимости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей города отказаться от посещения людных мест без острой необходимости из-за опасности распространения коронавируса.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Если нет острой необходимости, не стоит посещать людные места. Койки и врачи не бесконечны», – подчеркнул Беглов.

Он добавил, что пандемия новой коронавирусной инфекции является общей ответственностью и общей заботой.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 133 288, выздоровели 75 064, погибли 5 599 человек. Всего в России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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