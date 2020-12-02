В Петербурге заняты 94% коек для пациентов с коронавирусом

В Санкт-Петерубрге заняты 94% коек для пациентов с коронавирусом, количество мест при необходимости будет увеличено. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, пишет РИА «Новости».

«На сегодняшний день у нас свободно более 6% коек, но хотел бы отметить, что при необходимости мы в Петербурге можем увеличить число мест», — сказал Беглов.

По его словам, число мест можно увеличить за счет больниц, которые оказывают плановую помощь.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 133 288, выздоровели 75 064, погибли 5 599 человек.

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