Беглов заявил о дефиците препаратов от COVID-19 в Петербурге

В Санкт-Петербурге ощущается дефицит противовирусных препаратов, в том числе лекарств от новой коронавирусной инфекции, заявил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается лекарств именно противовирусных и ряд других — ощущается определенный дефицит, и мы работаем над этим», – рассказал Беглов.

При этом, по его словам, средств индивидуальной защиты в Петербурге достаточно.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 133 288, выздоровели 75 064, погибли 5 599 человек. Всего в России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Петербурге заняты 94% коек для пациентов с коронавирусом

— В новогодние праздники в Петербурге запретят посещение музеев и театров

— Петербургские рестораны будут закрыты в новогодние праздники