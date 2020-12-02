Петербургские рестораны будут закрыты в новогодние праздники

Все предприятия общественного питания в Санкт-Петербурге будут закрыты в новогодние праздники из-за опасности распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщается на официальном сайте петербургской администрации.

«С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью», – указано в сообщении.

Ограничения не распространяются на услуги доставки и обслуживание на вынос. Кроме того, работать продолжат предприятия общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях, а также производственные столовые.

При этом с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19.00 до 6.00.

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