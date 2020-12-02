В Госдуме призвали регионы не спешить объявлять 31 декабря выходным днем
Бернст Ю.
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что регионам пока не стоит торопиться с принятием решения по объявлению 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает RT.
По словам Бессараб, такое решение вполне обоснованно, когда речь идет о религиозном празднике, однако Новый год — федеральный праздник.
Депутат также отметила, что 31 декабря не является праздничным или выходным днем, если не попадает на соответствующий год.
Ранее в Белгородской области 31 декабря 2020 года объявили выходным днем.
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