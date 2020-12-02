Один человек стал жертвой пожара в забитой мусором квартире в Петербурге

Один человек погиб в результате пожара в забитой мусором квартире в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского ГУМЧС.

Отмечается, что инцидент произошел 2 декабря на 5-й Советской улице в доме 26. С квартир сверху эвакуировали 15 человек.

В настоящее время устанавливается личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

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