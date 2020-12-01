Водитель в Трире намеренно преследовал пешеходов

След автомобиля указывает на то, что подозреваемый в Трире целенаправленно преследовал пешеходов, заявил глава МВД Рейнланд-Пфальца Рогер Левенц. Его слова передает РИА «Новости».

«Мы наблюдали сегодня с расстояния место происшествия, и нужно видеть, исходя из случившегося, эти зигзаги были намеренно сделаны, чтобы наезжать на людей и наносить им боль, и это было сделано многократно», — рассказал министр.

Он уточнил, что в результате инцидента четыре человека погибли, еще 14 пострадали: четверо тяжело пострадавших, четверо пострадавших средней тяжести и шестеро легко пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Трире 51-летний гражданин ФРГ в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека, в том числе ребенок, погибли. Водитель был задержан. Полиция допустила у него проблемы с психикой.

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