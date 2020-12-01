Юлия Скрипаль рассказала родственникам в Ярославле о самочувствии отца
Бернст Ю.
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Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия позвонила своей двоюродной сестре из Ярославля Виктории Скрипаль и рассказала о самочувствии отца, передает ТАСС.
По словам Юлии, она и ее отец — Сергей Скрипаль — живут в Великобритании. Они проживают раздельно и иногда видятся. В горле у Сергея установлена стома и он находится под постоянным наблюдением медработника, рассказала дочь.
Виктория также сообщила, что в Новую Зеландию Юлия и Сергей не выезжали, они были и остаются на территории Англии. По ее словам, Юлия не исключает, что они с отцом в будущем приедут в Россию.
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