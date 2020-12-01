Китай усилил проверки на границе с Россией из-за коронавируса

Китайский город Маньчжурия, находящийся на границе с Россией, усилил проверки на пункте пропуска «Забайкальск – Маньчжурия» из-за коронавируса. Об этом сообщило генеральное консульство России в Харбине в Facebook.

«В связи с нестабильной эпидемической ситуацией в приграничном с Россией китайском городе Маньчжурия местные власти усилили контрольно-проверочные мероприятия на автомобильном и железнодорожном пунктах пропуска «Забайкальск – Маньчжурия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под строгий контроль взяты приграничные территории. Также через пункт запрещено провозить товары весом менее 50 кг, которым требуются ручная погрузка и разгрузка. Пшеница, греча, овес, семена льна, рапса и подсолнечника будут перевозиться в нерасфасованном виде.

В Маньчжурии за последнее время выявили 18 случаев коронавируса. В городе закрыты развлекательные учреждения, не работает общественный транспорт, приостановлены перевозки, закрыт аэропорт.

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