Начата проверка высказываний Навального в эфире «Эха Москвы»
Елизавета Мележенкова
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Столичные следователи проводят проверку после высказываний Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Речь идет о фразах, которые он произнес в эфире программы «Разворот» радиостанции от 27 апреля.
Так, правоохранители заподозрили наличие призывов к насильственному изменению конституционного строя страны в высказываниях Навального.
Отмечается, что наказания за подобные нарушения предусмотрены статьей 280 второй части Уголовного кодекса России.
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