Начата проверка высказываний Навального в эфире «Эха Москвы»

Столичные следователи проводят проверку после высказываний Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о фразах, которые он произнес в эфире программы «Разворот» радиостанции от 27 апреля.

Так, правоохранители заподозрили наличие призывов к насильственному изменению конституционного строя страны в высказываниях Навального.

Отмечается, что наказания за подобные нарушения предусмотрены статьей 280 второй части Уголовного кодекса России.

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