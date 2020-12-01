Россиян ждет ряд изменений с декабря текущего года

В декабре в России заработает ряд важных законов и правил. Об этом сообщает ТАСС.

С начала месяца граждан начнут уведомлять о положенных им мерах социальной поддержки. Данные будут поступать в личный кабинет портала госуслуг. Через этот же портал свои жалобы смогут отправлять медработники, если им не выплатили или выплатили не вовремя положенную сумму за помощь в борьбе с коронавирусом.

Также с 1 декабря льготникам будет доступна покупка билетов со скидкой на электрички и поезда дальнего следования онлайн. Операторы будут сами получать необходимые данные через федеральные информационные системы, людям не понадобится ехать в кассу для подтверждения льготы.

А с 3 декабря в России начнут действовать новые требования к водительскому удостоверению, свидетельству о регистрации транспортного средства и форме паспорта ТС.

С 29 декабря заработают поправки об удаленной деятельности нотариусов. Дистанционные сделки можно будет оформлять сразу с несколькими нотариусами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Водительские удостоверения и ПТС россиян изменятся