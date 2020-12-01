Следствие просит суд выпустить из СИЗО одного из фигурантов дела Арашукова

Следствие просит суд изменить меру пресечения Юрию Акуличу — одному из фигурантов дела экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Соответствующее Ходатайство уже поступило в суд. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, куда оно было направлено.

Как стало известно, Юрий Акулич, который работал инженером-метрологом одного из филиалов компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь», обвиняется по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере) и ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, Акулич стал содействовать следствию.

«Он наверняка дал показания на других участников дела, в связи с чем следствие просит перевести его под домашний арест или же назначить ему запрет определенных действий», — сказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет России предъявил экс-сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам: два — за превышение должностных полномочий и один — за ложный донос, а до этого — обвинение по статье 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе).

Следствие считает, что его отец Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.

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