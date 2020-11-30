Малышева заявила о сенсационных изменениях в понимании коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что у специалистов сенсационно поменялось понимание об иммунитете к коронавирусу. Об этом пишет РИА «Новости»&

Как сказала Малышева, все обсуждают антитела к вирусу, но забывают о том, что некоторые люди не имеют их, а коронавирусом не заражаются из-за иммунитета.

«Есть целая группа людей, у которых антител к коронавирусу нет, а иммунитет к коронавирусу есть. Или: человек переболел и антитела к коронавирусу были и пропали, а иммунитет остается. Считалось: нет антител – смерть пришла. Теперь доказано, что это не так», — заявила врач.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 63 млн заболевших, 43 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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