​​СМИ: сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля

​​Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой на территории Кремля в Москве, передает Telegram-канал Baza.

По его данным, работник пятого отдела УЛО СОМ ФСО России Михаил Захаров застрелился во время службы.

Он мог принять решение свести счеты с жизнью из-за равнодушного отношения руководства к условиям его работы, а также из-за многочисленных переработок, предполагают коллеги погибшего.

Также сообщается, что супруге Захарова неизвестно о причинах смерти мужа. По словам родных, в последнее время он не жил вместе с супругой, в декабре они планировали развестись.