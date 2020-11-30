Проценко: опыт лечения COVID в РФ нельзя назвать более успешным, чем за рубежом

Главврач московской клинической больницы №40 Денис Проценко заявил, что российский опыт лечения коронавируса не является более успешным, чем в других странах мира, передает РИА «Новости».

«За год мы так и не смогли найти целенаправленной терапии, это плохая история, нет лекарственного препарата, который со 100-процентным механизмом действия редуцировал бы и убивал вирус», — пояснил Проценко.

По его словам, российским врачам пришлось учиться на ошибках западных специалистов, так как пандемия накрыла РФ на несколько месяцев позже.

«Я не могу сказать, что у нас более успешный опыт оказался», — сказал главврач.

По последним данным, коронавирусом в РФ заразились уже 2 295 654 человека, умерли почти 40 тыс. пациентов с COVID-19.

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