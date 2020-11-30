Австралийский остров Фрейзер из списка ЮНЕСКО закрыли из-за пожаров

Австралийский остров Фрейзер, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, закрыли для туристов до 14 декабря из-за лесных пожаров, пишет газета The Straits times.

Пожары начались в конце октября из-за костра в лагере туристов. На сегодняшний день уничтожены порядка 40% зеленых насаждений острова.

30 ноября на остров обрушилась жара в +34°С. Руководитель пожарной операции Джеймс Хейг отметил, что растительность на острове Фрейзер очень сухая, и поэтому очень легко воспламеняется. По данным службы парков и дикой природы Квинсленда, пожар разгорелся на 74 тыс. га. В последние дни огонь постепенно приближался к поселениям, поэтому власти запретили новым посетителям посещать популярные места отдыха и ограничили паромное сообщение.

Остров Фрейзер является крупнейшим в мире песчаным островом. Он также известен большой популяцией динго. Остров внесен в список всемирного наследия благодаря тропическим лесам, пресноводным дюнным озерам и сложной системе песчаных дюн, которые до сих пор развиваются.