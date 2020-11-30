Более пяти тысяч пациентов вылечились от коронавируса за сутки в Москве
Павел Посадский
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За последние сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 5 073 пациента, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.
Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции в Москве за все время, увеличилось до 452 184.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнили в штабе.
С начала пандемии в столице COVID-19 заразились более 590 тыс. человек, скончались более 8,8 тыс. пациентов.
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