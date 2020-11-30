В Госдуме отвергли информацию о проверке доходов пенсионеров в 2021 году

Член Общественной палаты и член Общественного совета Минтруда Наталья Починок заявила, что у Минтруда нет планов проверять доходы пенсионеров в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, пенсии и дополнительные доходы россиян это не связанные между собой вещи.

«Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы», — сказала она и добавила, что размер назначенной пенсии не влияют дополнительные доходы.

Исключением являются только те дополнительные доходы, которые имеют отношение к пенсиям по старости.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что Счетная палата выявила немало нарушений как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. По ее словам, в связи с этим власти в 2021 году намерены устроить проверки российским пенсионерам.

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