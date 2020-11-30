Осень 2021 года в Москве станет самой теплой за все время метеонаблюдений

Осень 2021 года в Москве станет самой теплой за всю историю метеонаблюдения. Об это сообщил Текущая осень в Москве будет признана самой теплой за все время метеонаблюдений. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Текущая осень в Москве будет [признана] рекордно теплой. Сентябрь был очень теплым, октябрь - самым теплым, ноябрь, конечно же, тоже выдался теплее нормы существенно. Эта осень станет самой теплой за весь период метеонаблюдений в столице», — сообщил он.

По данным Гидрометцентра, средняя температура в ноябре в Москве составляет 3,2 градуса, что на 4,4 градуса выше климатической нормы.

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