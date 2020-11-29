В Петербурге число госпитализаций пациентов с коронавирусом увеличилось на 9,2%

За последнюю неделю в Санкт-Петербурге на 9,2% выросло число госпитализированных пациентов с коронавирусом нового типа. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, на текущей неделе количество госпитализаций в городе увеличилось на 9,2% по сравнению с предыдущей неделей. Глава комитета сообщил, что за неделю в перепрофилированные стационары Петербурга поступило 5486 больных.

»(В среду. — «Газета.Ru»), 25 ноября, был зафиксирован абсолютный рекорд госпитализаций с начала пандемии – 917 человек, что создает беспрецедентную нагрузку на стационарную службу города», — написал Лисовец.

Он отметил, что в городе планируют продолжить работу по перепрофилированию медучреждений для больных COVID-19.

По последним данным, в Петербурге выявили 122 216 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 69 471 человек, скончались 5412 пациентов.

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