В Чехии ослабят ограничения по коронавирусу

Глава минздрава Чехии Ян Блатны после внеочередного заседания правительства сообщил, что в стране ослабят ограничения по коронавирусу, передает РИА «Новости».

Так, с 3 декабря возобновят работу все магазины, рестораны, кафе и службы быта, которые были закрыты в начале октября. При этом должно соблюдаться условие нахождения в них клиентов из расчета один человек на 15 м площади.

Власти решили ослабить ограничительные меры в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в республике в последние недели.

За субботу, 28 ноября, в Чехии прибавилось 2 667 зараженных COVID-19, что на 524 меньше, чем неделю назад.

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