В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19

Жительница Сингапура, переболевшая во время беременности коронавирусом, родила мальчика с антителами к COVID-19, передает газета Straits Times.

По данным издания, врачи обнаружили коронавирус у Селин Нг-Чен, когда она была на 10-й неделе беременности. Заболевание у нее протекало в легкой форме, и через 2,5 недели ее выписали из больницы.

В ноябре Нг-Чен родила мальчика Олдрина. Коронавируса у ребенка врачи не обнаружили.

«Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности», — рассказала женщина.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Приморского края Анна Симакова сообщила, что ребенку всегда передаются при рождении антитела, которые есть в организме матери, и циркулируют у него до года.