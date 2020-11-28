Коронавирусом во Франции заразились более 2,2 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 2,2 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на санитарное агентство страны Sante Publique.

Так, за прошедшие сутки число заболевших в республике возросло более чем на 12,5 тыс. человек. Общее число заражений достигло 2 208 699.

Жертвами инфекции с начала пандемии в стране стали к настоящему моменту 52 127 человек, 213 из них скончались за прошедшие сутки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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