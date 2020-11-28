В мире коронавирусом за сутки заразилось рекордное число человек

В мире за сутки коронавирусом заразились 747 тысяч человек, что стало максимумом с начала пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

Предыдущий антирекорд зафиксировали 14 ноября, когда выявили 668 тысяч случаев.

54% выявленных за сутки случаев приходятся на Северную и Южную Америку (405 399), на втором месте — Европейский регион (236 050), на третьем — Юго-Восточная Азия (53 082).

Всего в мире заболел 61 299 371, умерли 1 439 784 человека. Больше всего заражений в США (12 763 997), на втором месте — Индия (8 351 109), на третьем — Бразилия (6 204 220). Россия находится на четвертом месте (2 242 633 случая).

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