Инфекционист дала советы лечащимся от коронавируса в домашних условиях
Врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова дала рекомендации больным коронавирусом, которые лечатся дома.
В первую очередь необходимо точно соблюдать все назначения и рекомендации врача, обязательно оставаться дома. Также при коронавирусе нужно пить много воды и не забывать про фрукты, богатые витамином C.
Специалист советует больным больше лежать на животе, так как это повышает показатель насыщения крови кислородом.
«Когда человек лежит на спине, у него уменьшается дыхательный объем легких. Идеальное положение — это лежа на животе. Для удобства можно одну подушку подложить по грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал», — объяснила она агентству городских новостей «Москва», добавив, что полным людям будет легче лежать на боку.
Инфекционист отметила, что соблюдение прон-позиции повышает показатель насыщения крови кислородом на две-три единицы.
Кроме того, Мясникова подчеркнула, что для ускорения выздоровления необходимо делать дыхательную гимнастику, ислючить серьезные физические нагрузки и больше отдыхать.
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