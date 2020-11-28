Инфекционист дала советы лечащимся от коронавируса в домашних условиях

Врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова дала рекомендации больным коронавирусом, которые лечатся дома.

В первую очередь необходимо точно соблюдать все назначения и рекомендации врача, обязательно оставаться дома. Также при коронавирусе нужно пить много воды и не забывать про фрукты, богатые витамином C.

Специалист советует больным больше лежать на животе, так как это повышает показатель насыщения крови кислородом.

«Когда человек лежит на спине, у него уменьшается дыхательный объем легких. Идеальное положение — это лежа на животе. Для удобства можно одну подушку подложить по грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал», — объяснила она агентству городских новостей «Москва», добавив, что полным людям будет легче лежать на боку.

Инфекционист отметила, что соблюдение прон-позиции повышает показатель насыщения крови кислородом на две-три единицы.

Кроме того, Мясникова подчеркнула, что для ускорения выздоровления необходимо делать дыхательную гимнастику, ислючить серьезные физические нагрузки и больше отдыхать.

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