Врач назвал способ избавиться от последствий коронавируса

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов посоветовал переболевшим новой коронавирусной инфекцией заниматься йоговской дыхательной гимнастикой, чтобы избавиться от ее последствий, передает РИА «Новости».

Он отметил, что у каждого человека программу реабилитации после этого вируса нужно разрабатывать конкретно. По словам врача, это зависит от «бэкграунда» переболевшего.

Специалист рассказал, что после выздоровления у пациентов, перенесших инфекцию, может быть нарушено дыхание или иметься различные повреждения центральной нервной системы, в том числе скачки давления, температуры и пульса.

Жемчугов подчеркнул, что йоговское дыхание и дыхательная гимнастика доктора Анастасии Стрельниковой — универсальный способ избавиться от последствий COVID-19.

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