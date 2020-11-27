Москву признали лучшим городом для туристов

Москва второй год подряд побеждает в номинации «Лучшее туристическое направление. Город» международной премии World Travel Awards. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин во «ВКонтакте».

«Друзья, Москва второй год подряд получает главную премию World Travel Awards в номинации «Лучшее туристическое направление» в категории «Город»», — написал Собянин.

Москва обошла Санкт-Петербург, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро и другие города.

В направлении «Лидирующее культурное направление мира 2020» первое место занял Санкт-Петербург. Также крымский отел Mriya Resort & Spa выиграл в номинации «The World`s Leading Leisure Resort 2020».

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