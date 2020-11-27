В Москве «скорые» будут развозить лекарства

В Москве скорая помощь будет доставлять пациентам с коронавирусом бесплатные лекарства, пишет РБК со ссылкой на депздрав столицы.

«Теперь службой скорой помощи наряду с поликлиниками будет организована доставка пациентам с COVID-19 бесплатных лекарств», — говорится в сообщении.

В департаменте считают, что нововведение поможет начинать лечение в максимально короткие сроки.

Также в Москве откроются 12 круглосуточных КТ-центров для обследования пациентов с коронавирусом.

В столице коронавирусом заразились 585 095, выздоровели 434 902, скончались 8 680 человек. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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